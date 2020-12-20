Bursaspor zoru başardı, 8 günde 11 gol attı

İstanbulspor karşısında 30 geriye düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 33’e getiren Bursaspor, son 8 günde çıktığı 3 maçta rakip ağları tam 11 kez havalandırdı.

TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında İstanbulspor’la 33 berabere kalan Bursaspor, zoru başarmaya devam ediyor. 8 gün önce oynanan Samsunspor maçını 30 kazanan yeşil beyazlı takım, bu galibiyetten 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda 120 dakika mücadele etmiş ve Göztepe’yi de 54 mağlup etmişti. Bursaspor bugün de 30 geriye düştüğü İstanbulspor deplasmanında maçı çevirerek sahadan 33’lük beraberlikle ayrıldı. Bursa ekibi böylece 8 günde 11 gol atma başarısı gösterirken, sahadan da hiç mağlup ayrılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.