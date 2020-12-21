Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da, FETÖ'nün `gaybubet´ evlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin `gaybubet´ evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ünün kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumlarından çalıştığı, birinin öğretmenlik, 2'sinin de memuriyetten ihraç olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2020-12-21 09:40:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.