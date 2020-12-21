Bursa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da, FETÖ'nün `gaybubet´ evlerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'nin `gaybubet´ evlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün kapatılan FETÖ'ye ait eğitim kurumlarından çalıştığı, birinin öğretmenlik, 2'sinin de memuriyetten ihraç olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-12-21 09:40:25



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