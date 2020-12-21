Emirhan Aydoğan: “Son ter damlasına kadar mücadele edeceğiz”

Bursaspor’un, İstanbulspor maçında yaptığı geri dönüşte büyük rol oynayan Emirhan Aydoğan, “Son dakikaya, son ter damlasına kadar mücadele edeceğiz. Biz böyle bir takımız” dedi.
TFF 1. Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda 30 geriye düştükleri İstanbulspor maçından müthiş bir geri dönüş sonucu 33'lük beraberlikle ayrılan Bursaspor’da söz konusu karşılaşmada ön plana çıkan isim Emirhan Aydoğan oldu. Attığı gol ve yaptığı asistle takımını sırtlayan 23 yaşındaki futbolcu, gelecek adına da olumlu konuştu. Emirhan, “Kimsenin şüphesi olmasın. Son dakikaya, son ter damlasına kadar mücadele edeceğiz. Biz böyle bir takımız! Bize destek veren, inanan herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.