Demir: "Biden ile klasik Türk-ABD ilişkisi devam eder"

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyeleri ile online olarak buluşan Strateji Uzmanı, Siyaset Bilimci Metehan Demir, "ABD Başkanı Joe Biden'in göreve başlaması ile birlikte son 50 yıldır yaşanan klasik TürkABD ilişkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Bir iyi, bir kötü" diye konuştu.

Konusunda uzman isimleri üyeleri ile online toplantılarla bir araya getirip, bilgilendirmeler yapan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Strateji Uzmanı, Siyaset Bilimci Metehan Demir’i misafir etti. Türkiye’nin 2021 İç ve Dış Politika Ekseninde Nereye Gidiyor?” başlığı altında online olarak gerçekleşen toplantıda Metehan Demir, üyelere önemli bilgiler verdi.

Pandemi süreci, ekonomik ve siyasi ilişkiler olmak üzere dünyanın Türkiye'ye bakış açısının değişkenlik gösterdiğini belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin yaptırım beklentileri, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'in Ocak ayında göreve başlayacak olması, Akdeniz'de yaşanan çalkantılar derken, dünya ve Türkiye ekseninde değişim ve hareketlilik yaşanıyor. Sanayicinin önünü görebilmesi için ekonomik dinamikler kadar siyasi dinamikler de çok önemli. Özellikle ihracatçı için dışarıdan Türkiye'nin nasıl görüldüğü ve ikili ilişkiler önemli. Tüm bunları bir araya topladığımızda mevcut durum ve 2021 yılında bizi neler beklediği noktasında üyelerimizi bilgilendirmek için uzman isimlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bizleri bilgilendiren Metehan Demir'e de verdiği önemli bilgiler için teşekkür ediyorum" dedi.

“Dünyanın gözü Türkiye’nin üzerinde”

İç politika ile sözlerine başlayan ve yurtdışında Türkiye'ye yatırım yapmak için bekleyen yatırımcılar olduğunun altını çizen Demir, "Fakat Türkiye ile ilgili güvensizlik duydukları noktalar var. Bankaya yatırdığımız paramıza el konur mu gibi düşünceleri var. Bunun için de hukuki ve ekonomik reformların hayata geçmesini ve dolayısıyla da belirsizliklerin bitmesini bekliyorlar" diye konuştu.

Dünyanın Türkiye'ye bakışı ile ilgili bilgiler veren Metehan Demir, "2021 yılı 20 Ocak'ta Joe Biden ABD Başkanlığı görevini devralacak. Biden'in gelmesi ile birlikte Türkiye'ye karşı yaptırımların artacağı görüşü var. Fakat Biden'in başa gelmesi ile birlikte 50 yıldır yaşanan klasik TürkABD ilişkilerini yaşamaya devam edeceğiz. Aşk, nefret ilişkisi. Bir iyi, bir kötü" diye konuştu.

Özellikle Fransa Başbakanı Macron'un Kıbrıs konusunda sınırları zorladığını hatırlatan Demir, ileriki süreçlerde ekonomik olarak da ülkenin yararına olacak ülkelere değinirken, "Azerbaycan yatırım için en önemi ülkelerden birisi olacak. Özellikle enerji ve inşaat alanında önü açık. Yatırımcıların bu ülkeyi değerlendirmesi kendi yararlarına olur" açıklamasında bulundu.

Demir, konuşmasının sonunda üyelerin sorularını cevapladı.

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