Budama atıkları kompost gübre oldu

Yılda yaklaşık 8 bin ton budama atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, atıkları geri dönüştürerek, organik içeriğe sahip kompost gübre elde etti.

Atıkların geri dönüşümünde öncü kurumlar arasında yer alan Nilüfer Belediyesi, park ve bahçe atıklarını kompost gübre olarak değerlendiriyor. Atıkların, çevreye zarar vermeden değerlendirilebilmesi için harekete geçen Nilüfer Belediyesi, yeni hayata geçirdiği uygulamayla atıklardan kompost gübre elde etti. Kentteki parklardan, vatandaşların ikametgah adreslerine giderek site ve bahçelerden yılda yaklaşık 8 bin ton budama atığı toplayan Nilüfer Belediyesi, bu atıkları toprağa kazandırıyor. Kentin tüm mahallelerinden toplanan budama atıkları, Alaaddinbey Mahallesi’nde oluşturulan atık sahasında toplandı. Toplanan atıklar, yonga makinesinden geçirilip toprağın altına gömülerek, organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştü. Ekipler tarafından Kasım ayından itibaren toplanan budama atıklarından 25 ton sıcak kompost elde edilirken, 130 ton yonga da kompost gübreye dönüşmek üzere oluşum aşamasında bulunuyor.

Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu uygulamadan elde edilen kompost gübreler, kent genelindeki park, bahçe ve çeşitli alanlarda kullanılacak. Nilüfer Belediyesi, proje sayesinde ekonomik olarak da tasarruf elde ediyor. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ayrıca, vatandaşların 1 Kasım15 Mart tarihleri arasındaki budama takvimine uyum göstermesinin sağlanması amacıyla da, site yöneticileri bilgilendiriliyor.

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