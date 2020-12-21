Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Suriye uyruklu Hüseyin El Hüseyin (23) ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu´nun Ortaköy kavşağında meydana geldi. Ortaköy Mahallesi'nden İnegöl yönüne giden Kerimcan Samuk (24) yönetimindeki 16 PM 061 plakalı otomobil, aynı yönde giden Suriyeli Hüseyin El Hüseyin´in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bisikletten düşen El Hüseyin ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne kaldırıldı. Hüseyin El Hüseyin´in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-21 16:56:34



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