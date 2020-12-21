Kaçak avcılar, jandarma yakalandı

Bursa'da jandarma ekipleri, kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin lira ceza kesti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl İlçesi Çeltikli Mahallesi'nde devriye gezdiği sırada motosikletle seyir halinde olan A.K. (28) ve E.T.'nin (42) üzerinde 2 tüfek olduğunu görünce durdurdu. Tüfeklerden birinin ruhsatsız olduğunu gören ekipler, motosiklet üzerindeki çuvaldan ise 3 adet mühre yeşilbaşlı ördek olduğunu fark etti. E. T.'ye 3 bin 947 lira, A. K.'ye 2 bin 536 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca E.T.’ye ruhsatsız tüfek taşımasından dolayı 866 lira, ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı ise 2 bin 473 lira ceza kesildi. 2 kişi hakkında toplam 16 bin 122 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen malzemeler de Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.