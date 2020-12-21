Otoyolda köprü düzenlemesi Trafiğin aksamaması için otomobiller alternatif güzergahları kullanacak

Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde Otoyol A.Ş. tarafından yapılacak köprü tamirat çalışması sebebiyle otobüs, tır ve kamyon sürücüleri haricinde kalan ve şehir merkezine gidecek araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde Otoyol A.Ş. tarafından yapılacak köprü tamirat çalışması sebebiyle yol aktarmasının olduğu noktada trafik yoğunluğunun oluşmaması, güvenli trafik akışının sağlanabilmesi için; Mudanya Kavşağı, İzmir istikametinde 20.12.2020 tarihi ile 04.01.2021 tarihleri arasında, otoyol köprü çalışması vardır. Çalışma sebebiyle İzmir istikameti 1 kilometrelik alanda trafik akımına kapalı bulunmaktadır. Belirtilen tarihler arasında otobüs, tır ve kamyon sürücüleri haricinde kalan ve Bursa şehir merkezine gidecek araç sürücülerinin, acil müdahale araçlarının vakalara daha hızlı müdahale edebilmeleri için trafik yoğunluğu oluşturmamak adına sabah 07.0010.00 ile akşam 17.0020.00 saatleri arasında alternatif güzergâh olarak İstanbulAnkara istikametinden Bursa'ya gelecek sürücülerin otoyol İstanbul Bağlantı Yollarını takiben Yalova Yolunu, İzmir istikametinden gelecek araç sürücülerinin ise Otoyol Hal Kavşağını takiben İzmir Yolunu tercih etmeleri uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.