Dumandan etkilenen kadının yardımına komşusu koştu

Bursa’da 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan bir kadın çıkan dumandan etkilendi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Umurbey mahallesi Mehmet Çavuş sokakta bulunan 4 katlı binanın en üstünde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Çağla B’nin oturduğu katta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları farkeden komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden dumanın içinde kalan ev sahibi Çağla B.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kişiye kapı girişinde müdahale etti.

Daha sonra ambulans ile Çekirge Devlet hastanesine kaldırılan Çağla B’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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