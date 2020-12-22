Bursaspor Kulübü’nden Özkan Sümer mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor Kulübü, Türk futbolu ve Trabzonspor’un efsane ismi Özkan Sümer’in vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Özkan Sümer’ün vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı. Yeşilbeyazlı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer’in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor camiası ve Türk futboluna başsağlığı dileriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.