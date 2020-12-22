(Özel) Korona virüs salgını e-duruşmaların önemini tekrar hatırlattı E-duruşma avukatları memnun etti

Korona virüs salgını döneminde bir kez daha önemini arttıran eduruşma dönemi geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Bursa’dan bir avukat da ofisinden İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesinde eduruşmaya katıldı.

Bursa Barosuna kayıtlı Avukat Tuğrul Güre, geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi’nde menfi tespitle ilgili bir davaya Bursa’daki ofisinden katıldı. Bilgisayar ortamından mahkemeye katılan Güre, 67 saatlik bir zaman tasarrufu sağladığını ve kendisi ile adliye çalışanlarının korona virüsü salgın sürecinde daha güvenli ortamda işlerini yapabildiğini vurguladı.



“Bize çok yararlı oldu”

Görüntülü duruşmaya ilk kez katıldıklarını ifade eden Güre, “Görüntülü duruşmaya ilk kez katıldık. Mesleki olarak bazı zorluklarımız oluyor. Örneğin, İstanbul, Ankara, Bursa’da aynı gün duruşma oluyor. Hepsine bir anda katılamıyorsunuz ama eduruşma olduğunda katılabildik. O gün mesela Bursa’daki duruşmalarımızı bitirdik, ofisimizden İstanbul’daki duruşmaya da katılabildik. Bu sistem bize çok yararlı oldu ve olacağına inanıyorum. Çünkü bizim kullandığımız bir UYAP sistemimiz var. Bu sistem sayesinde çoğu işimizi adliyeye gitmeden halledebiliyoruz. Eduruşma sayesinde özellikle salgın sürecinde adliye çalışanlarının da rahat edeceğini düşünüyoruz. Bizim ve adliye çalışanlarının sağlıkları da bu yöntemle korunmuş olacak. Bunun yanı sıra zamandan da çok büyük tasarrufumuz oldu. Çok rahat ettik. İstanbul’a gitmemiz 56 saatimizi alıyordu. Bizler de çok memnun kaldık” dedi.



“Bizler daha da yaygınlaşmasını istiyoruz”

“İcra ve tüketici mahkemelerinde böyle bir başlangıç oldu. İnşallah diğer mahkemelere de sirayet eder. Çoğu mahkemede olması bizim zamandan tasarruf etmemizi sağlayacaktır. Bizler daha da yaygınlaşmasını istiyoruz” diyen Güre, sürecin nasıl işlediğinden de kısa söz ederek, “Zaptı sistemden görebiliyorsunuz, ekranın bir yanında zabıt, diğer yanında mahkeme videosu ve bizim görüntümüz var. Zaten hakime hanım bize söz verdi. Bizim söylediklerimiz de eksiksiz yazıldı. Karşı tarafının avukatı İstanbul avukatıydı ve fiziki olarak katılmıştı. Karşı tarafta söyledikleri tamamlayınca zaptı da sürekli görebildiğimiz için duruşmamızı tamamladık. Bizim katıldığımız tüketici mahkemesinde menfi tespitle ilgili bir davaydı. Normalde dosya bilirkişiye gidecekti, orda bilirkişiye gitmesi için bize gider avansı yatırılması için süre verildi, biz de onu anladığımızı söyledik çok hızlı şekilde dava sona erdi” diye konuştu.



“67 saat zamandan tasarruf ettik”

Şehir dışında bir duruşma olduğu zaman kendi yaşadıkları şehirdeki duruşmalara girmenin sıkıntılı olduğunun altını çizen Avukat Güre, “Duruşma saat 11.00’deydi. Normalde Bursa’daki duruşmaları yapamazdık. Sabah 9.00’da duruşmalar başlıyor. Ben de eduruşmanın olduğu gün Bursa’da fiziki 45 duruşmaya girdim, ondan sonra ofise geldim, cübbemi giydim ve bağlantı sağladık kısa süre sonra da duruşma tamamlandı. Normal şartlarda fiziki olarak katılsaydım İstanbul’a gidecektik, sabah 8.00’de yola çıkmam gerekecekti. 23 saat yol sürecekti, duruşma tamamlayıp geri dönecektik. Nereden baksanız 67 saat zaman diliminden tasarruf etmiş olduk. Bu uygulamanın yaygınlaşması halinde Türkiye’nin her yerinden avukatlar farklı illerdeki davalara kolaylıkla katılabilecekler” ifadelerini kullandı.

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