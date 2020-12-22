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1 metre 75 santim boyunda 45 kilo ağırlığında doktor figürlü pasta yaptı

DHA

1 metre 75 santim boyunda 45 kilo ağırlığında doktor figürlü pasta yaptı


Huzeyfe ÖZDEMİRSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da pasta şefi Metin Taşçı, yenilebilir pasta malzemelerinden yaklaşık 1 metre 75 santimetre boyunda, 45 kilo ağırlığında doktor figüründe pasta yaptı. Her yıl sonunda farklı projeler geliştiren Taşçı, "Onlar bizim koruyucu kahramanlarımız, meleklerimiz. O yüzden kanat giydirdim" dedi.
Bursa'da, uzun yıllar pastacılık sektörüne hizmet veren, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Türk Milli Takım Şefi Metin Taşçı, yenilebilir pasta malzemelerinden yaklaşık 1 metre 75 santimetre boyunda, 45 kilo ağırlığında doktor figüründe pasta yaptı. Her yıl geleneksel olarak yılı simgeleyen olayları pastaya dönüştürdüğünü söyleyen Metin Taşçı, bu yıl da koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarını, insan boyunda bir pastaya dönüştürdü. Yapım aşamasının 15 gün sürdüğünü söyleyen Taşçı, jest ve mimiklerinden tıbbi malzemelerine kadar her şeyi düşündüklerini dile getirdi. Hemşire görünümlü pastayı gören müşteriler ise fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.
'PROJE AŞAMASI BİR AY SÜRDÜ'
Proje aşamasının yaklaşık bir ay sürdüğünü belirten Taşçı, "Biz her yıl değişik etkinlikler yapıyoruz. Her yıl, sene içerisindeki güncel olayları pasta yaparak insanlara lanse etmeye çalışıyoruz. Bu seneki konumuz koronavirüsten başka bir şey olamazdı. Ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Yaklaşık bir ay onu düşündük. Normalde küçük figürler üzerinde çalışırdık ama bu yıl gerçek bir boyut çalışmak istedim. Aklıma doktor figürü yapmak geldi. Sağlık çalışanlarımız bu yıl en ön safta bizler için savaşıyorlar. Onlar için bir şeylere değinmek istedim. Güzel bir şey çıktı. Onlara bir mesaj gönderebilirsek ne mutlu bize. Onlar bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını hiçe sayıyorlar" dedi.
'İYİ TEPKİLER ALIYORUZ'
Gelen müşterilerin pastayı görünce şaşırdığını belirten Taşçı, "Tamamen yenilebilir şeker hamurundan yapıldı. 1 metre 75 santim boylarında. Yapım aşaması 15 gün sürdü. Şeker hamuru olduğu için kademe kademe, kurutarak yapılması gerekiyor. 15 gün içerisinde tamamladım. Gayet güzel oldu. Müşterilerimiz geldiğinde şaşırıyorlar. Gelip dokunmak isteyenler var, fotoğraf çekmek isteyenler var. Çok iyi tepkiler alıyoruz. Buradan iyi bir mesaj verdiğimi düşünüyorum. Herkesi buraya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
'ERİME, BOZULMA OLASILIĞI DÜŞÜK'
Kıyafetlerini yaparken her şeyi detaylıca düşündüklerini dile getiren Taşçı, "Sadece doktor yapıp bırakmak istemedim. Onlar bizim koruyucu kahramanlarımız, meleklerimiz. O yüzden kanat giydirdim. Elinde yılbaşı temalı bir pasta var. Pastanın üzerindeki Noel Baba'ya maske taktık. Elinde maske, mesafe, hijyen mesajı var. Bu mesajları da öne çıkarmak istedik" diye konuştu.
Ayrıca Taşçı, doktor figürünün şekerli pasta hamurundan yapıldığı ve serin ortamda sergilendiği için erime ve bozulma olasılığının düşük olduğunu söyledi.
'GÜZEL BİR İŞE İMZA ATMIŞLAR'
Alışveriş için pastaneye girdiğinde pastayı gören Sema Üstüntaş ise, "Çok değişik, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ülke olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Güzel bir işe imza atmışlar. Pastadan doktor yapmışlar. Benim kardeşim de sağlık meslek lisesinde okuduğu için fotoğraf çekildim. Kendisine atacağım. Çok güzel bir eser olmuş" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-12-22 12:10:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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