Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, kariyerinden bir ilki yaşadı

Profesyonel futbolculuk kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, bu hissi ilk kez antrenörlük döneminde yaşadı.

TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında oynanan İstanbulsporBursaspor maçı, dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, yeşil beyazlı takımın beklediği iki penaltı pozisyonunda da devam kararı vermesi sonrası Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, bu duruma oldukça sinirlenmiş ve itiraz etmişti. Tonusluoğlu da genç teknik adamı, çift sarı karttan kırmızı kartla cezalandırarak tribünlere gönderdi. Bu durum ise Mustafa Er’in kariyerinde bir ilkin yaşanmasına neden oldu. Profesyonel futbolculuk kariyerini hiç kırmızı kart görmeyen 40 yaşındaki teknik adam, futbol yaşantısındaki ilk kırmızı kartı, teknik direktörlük döneminde görmüş oldu. Bu arada Mustafa Er, 20172018 sezonunda yine Bursaspor’un başındayken Fenerbahçe deplasmanında, itirazdan dolayı hakem Fırat Aydınus tarafından tribüne gönderilmişti. Ancak o dönemde teknik adamlara kart uygulaması yoktu.

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