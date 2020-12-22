Osmangazi’den trafiği rahatlatacak çalışma Gökdere Kavşağı’na kesintisiz geçiş

Osmangazi Belediyesi, Ankara Caddesi’nden Gökdere Caddesi’ne geçişi sağlayan ve trafik yoğunluğunun yaşandığı Mahmudiye Caddesi’ni yeni bir şerit açarak genişletiyor. Yeni açılan şerit ile birlikte Ankara Caddesi üzerinden gelen araçlar kavşaktaki trafik lambalarında beklemeden Gökdere Caddesi’ne geçebilecek.

Osmangazi Belediyesi, ilçe merkezinde araç geçişinin oldukça fazla olduğu noktalarda yaptığı çalışmalar ile trafik sıkışıklığına çözüm üretiyor. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Elmasbahçeler Mahallesi’ndeki Mahmudiye Caddesi’ne yapılan çalışmalarla yeni bir şerit kazandırdı. Cadde üzerindeki düzenleme çalışmaları kapsamında ilk olarak kamulaştırma işlemleri tamamlanan binalar yıkıldı. Elde edilen alandaki yeni şerit açma çalışmalarında sona gelinirken, cadde üzerindeki sokak aydınlatmaları ve elektrik altyapısı da Osmangazi Belediyesi tarafından yenileniyor.

Mahmudiye Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ankara Caddesi’nin Bursa’nın en işlek ulaşım akslarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Ankara Caddesi üzerinden gelen ve Gökdere Caddesi’ne doğru gitmek isteyen araçlar Mahmudiye Caddesi’nden geçiyor ve cadde üzerinde bulunan kavşaktaki trafik lambalarında bekliyordu. Dolayısıyla bu bölgede trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Mahmudiye Caddesi üzerinde yol genişletme çalışması için 600 metrekarelik alanda kamulaştırmalar yaptık. Şu anda yol düzenlemesi, parke ve tretuvar çalışmaları devam ediyor. İlave şerit ile birlikte Gökdere Kavşağı’na gitmek isteyen araçlar bekleme yapmadan devam edebilecekler. Bursa’mız için hayırlı olsun” dedi.

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