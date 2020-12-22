Engelsiz Montaj Atölyesi faaliyete başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelsiz Montaj Atölyesi faaliyete başladı

İHA

Engelsiz Montaj Atölyesi faaliyete başladı

Gemlik Belediyesi, engellilerin istihdamını sağlayacak Engelsiz Montaj Atölyesi’ni hizmete açtı.
Sağlık tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülüp HES kodları sorgulanarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne giren engelliler, uzman eğitimciler Gizem Sertkaya ve Özlem Kılıç rehberliğinde, elektrik sistemleri üretiminde kullanılan basit parçaların montajına başladılar. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan montaj atölyesine gerçekleştirdiği ziyarette çalışanlar ile bizzat ilgilendi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Sertaslan, Engelsiz Montaj Atölyesi’nin Gemlik’te istihdama katkı sağlayacağını söyledi.
Başkan Sertaslan, “Gerek sosyal, gerekse çalışma hayatında engelleri kaldıracak arkadaşlarımız ile bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Gemlik Belediyesi olarak önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçirdik. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kreş, yaşlı konukevi, Halk Market, Engelsiz Taksi, Hasta Nakil Ambulansından sonra Engelsiz Montaj Atölyemizi hayata geçirdik. Müdürlüğümüz ile iletişime geçen engelli bireyler, arzu ettikleri takdirde atölyemizde görev alarak sosyal hayata katılırken belediyemizin kendilerine tanıdığı imkanlardan faydalanabilecekler. Ayrıca atölyemizde çalışan arkadaşlarımız, bölgemizdeki işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilebilecekler. Gemlik Belediyesi olarak hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak sosyal projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vaka oranı yüzde 50 düşen Bursa'da, kısıtlamaların fayda sağladığı düşünülüyor
YEREL HABERLER Vaka oranı yüzde 50 düşen Bursa'da, kısıtlamaların ...
Uğurdağ’dan Hammadde üreticilerine çağrı
YEREL HABERLER Uğurdağ’dan Hammadde üreticilerine çağrı
Nilüfer ve Susurluk ortak çalışmalarla güçlenecek
YEREL HABERLER Nilüfer ve Susurluk ortak çalışmalarla güçlenecek
Karı gören Uludağ'a koştu
YEREL HABERLER Karı gören Uludağ'a koştu
Sanayide eksikler gideriliyor
YEREL HABERLER Sanayide eksikler gideriliyor
Osmangazili kulaçlardan çifte başarı
YEREL HABERLER Osmangazili kulaçlardan çifte başarı
Osmangazi’den trafiği rahatlatacak çalışma Gökdere Kavşağı’na kesintisiz geçiş
YEREL HABERLER Osmangazi’den trafiği rahatlatacak çalışma Gökdere ...
Vites kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Galya' buldu
YEREL HABERLER Vites kutusuna gizlenen uyuşturucuyu 'Galya' buldu
Bursa'da sahte içkiden ölen şahsın son anları güvenlik kameralarına yansıdı Sahte içkiden gelen ölüm güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Bursa'da sahte içkiden ölen şahsın son anları ...
Kestel Belediyesi’nden selzede çiftçilere gübre desteği Başkan Tanır, 23 ton gübreyi çiftçilere ulaştırdı
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden selzede çiftçilere gübre ...
Hastane çalışanlarının pandemi videosu ilgi çekti
YEREL HABERLER Hastane çalışanlarının pandemi videosu ilgi çekti
Milyonluk arazideki gecekondu kümesler toma ve çevik kuvvet eşliğinde yıkıldı
YEREL HABERLER Milyonluk arazideki gecekondu kümesler toma ve çevik ...
Bursa’da vakalar düştü, vatandaşlar hala tedirgin
YEREL HABERLER Bursa’da vakalar düştü, vatandaşlar hala tedirgin
Vites kutusuna saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği Galya böyle buldu Bursa'da yapılan operasyondu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı, zanlılardan adliyeye sevk edilen 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Vites kutusuna saklanan uyuşturucuları narkotik ...
Yılmaz’dan Timsah’a formalı destek
YEREL HABERLER Yılmaz’dan Timsah’a formalı destek
Bursaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak
YEREL HABERLER Bursaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları yarın ...
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, kariyerinden bir ilki yaşadı
YEREL HABERLER Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, kariyerinden ...
Bozbey’den nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Bozbey’den nezaket ziyareti
Kişiye özel kaş tasarımı dönemi
YEREL HABERLER Kişiye özel kaş tasarımı dönemi
1 metre 75 santim boyunda 45 kilo ağırlığında doktor figürlü pasta yaptı
YEREL HABERLER 1 metre 75 santim boyunda 45 kilo ağırlığında doktor ...
Tophane’nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Tophane’nin çehresi değişiyor
Karacabey Belediyespor devreyi lider tamamladı
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor devreyi lider tamamladı
Meslekî ve teknik eğitime BUÜ vizyonu
YEREL HABERLER Meslekî ve teknik eğitime BUÜ vizyonu
Kazada yaralanan sürücüyü battaniye ile soğuktan korumaya çalıştılar Otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücüyü battaniye ile soğuktan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X