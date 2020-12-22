Cip ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selçuk Munga (21) yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi ile Kalender Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ankara Caddesi'nde seyir halindeki Selçuk Munga yönetimindeki 16 AAR 189 plakalı motosiklet, Kalender Caddesi'nden çıkan Murat Aydoğan'ın (30) kullandığı 16 ADG 030 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aracın üzerine düşen motosikletli, hafif yaralandı. Munga, araçla İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülerek, tedaviye alındı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-22 16:14:32



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