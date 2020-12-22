Frutti Extra Bursaspor’da pozitif vaka sayıları artıyor

EuroCup’ta bu akşam Nanterre 92 takımıyla karşılaşacak olan Frutti Extra Bursaspor, mücadele öncesi yapılan Covid19 testinde 2 oyuncusunda daha sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekibi Frutti Extra Bursaspor’dan Covid19 açıklaması geldi. Yeşil beyazlı kulüp, bu akşam EuroCup’ta karşı karşıya gelecekleri Nanterre 92 karşılaşması öncesi Covid19 pozitif vaka sayılarında artış olduğunu bildirdi. Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “EuroCup’ta bugün saat 20.00’de Nanterre 92 takımıyla oynayacağımız erteleme maçı öncesi kulübümüz tarafından yaptırılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Frutti Extra Bursasporumuz, Nanterre 92 ile oynayacağı müsabakaya 5 eksikle çıkacaktır. Kamuoyunan bilgisine saygıyla duyurulur.”

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