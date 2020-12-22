PFDK, Bursaspor Kulübü’ne ihtar cezası verdi

Bursaspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi 54 mağlup etmesinin ardından futbolcuların saha içinde fotoğraf çektirmesine PFDK’dan ihtar cezası geldi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi deplasmanda 54 mağlup eden Bursaspor’a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ihtar cezası verdi. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık sebebiyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.