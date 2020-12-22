Bursa'da, yılbaşı öncesi 1395 litre sahte içki ele geçirildi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA´da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1395 litre sahte içki ile 18 bin lira ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Orhaneli Jandarma Komutanlığı´nca yapılan çalışmada, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi alındı. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri Y.E. ve M.S.K.´nin Orhaneli ilçesindeki evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda; 933 litre fermente alkol, 306 litre şarap, 80 litre rakı, 53 litre bira, 23 litre viski, 9 adet 100 litrelik jelikan varil, 2 damıtma kazanı, 1 damıtma aparatı ile 1 ocak, 8 alkol ölçme aleti, 1 hassas terazi, 1 derece, 13 kilo aktif karbon, 4 esans, 25 gram aroma, 10 gram anason yağı ve sahte içkiden kazanıldığı değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-12-22 18:07:44
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