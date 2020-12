AK Parti Bursa’da bayrağı Davut Gürkan devraldı

AK Parti Bursa İl Başkanlığında bayrağı İl Başkanı Ayhan Salman’dan devralan isim Davut Gürkan oldu.



AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın görevi sürdürmeyeceğini açıklamasının ardından yeni il başkanının belirlenmesi çalışmaları sonlandı. Genel merkez nezdinde sürdürülen çalışmaların son aşamasında belirlenen altı isim Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da görüşmüştü. Görüşmenin ardından son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından günlerdir sürdürülen titiz çalışmaların ardından Davut Gürkan’a görev tevdi edildi.



Uzun yıllar AK Parti Bursa İl Yönetiminde hizmet veren Davut Gürkan, kendisine tevdi edilen bu kutsal görevi en iyi şekilde yerinde getirmek için çalışacağını belirterek, Bursalı binlerce AK Parti ve Türkiye sevdalısının da desteği ile kendisine emanet edilen hizmet bayrağını layıkıyla taşımak için çalışacağını söyledi. Davut Gürkan, çalışkan, üretken nüfusu, tarihi doğal zenginlikleri ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’da, kurulduğu günden bu yana önemli hizmetler veren AK Parti teşkilatlarının bir neferi olarak tüm şehri kucaklayacak bir siyaset anlayışı ile hizmet edeceklerini vurguladı. Bugüne kadar ‘ben’ değil ‘biz’ anlayışı ile halka hizmeti ile Hakk’a hizmetle eşdeğer olarak gören AK Parti’nin bu misyonunu bundan sonraki süreçte de devam ettirebilmesi için var gücüyle çalışacağını aktaran Gürkan, “Bu önemli ve kutsal görevi layığı ile yerine getirmek için çok çalışacağım. Üzerimizdeki emanet büyük, şimdiye kadar görev yapan tüm başkanlarımızın, milletvekillerimizin, her kademeden teşkilat mensuplarımızın, AK Parti'mize gönül veren tüm üyelerimizin ve en önemlisi de tüm Bursalı hemşerilerimizin desteği işimizi kolaylaştıracaktır” dedi.



Bursa’nın pek çok alanda Türkiye’nin lider kentlerinden biri olduğunu, AK Parti’yi de kurulduğu günden bu yana hep ‘birinci parti’ seçtiğini anımsatan Gürkan, bu teveccühün omuzlarına ayrı bir sorumluluk yüklediğini vurguladı. Bursa’nın bu ilgisine ve desteğine karşılık verebilmek adına yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Başkan Gürkan, “Siyasette mesai kavramı yoktur, Bursa'mız için ne gerekiyorsa yapacağız. Hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran partimiz her şeyin daha iyisini hak eden Bursalı hemşerilerimiz için çalışmalarına kurulduğu ilk günkü aşk ve istekle devam edecektir. Bu yolda yanımızda olan eski yeni her kademeden Türkiye ve AK parti sevdalısının desteği en büyük gücümüz olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiş olduğu ilgi ve güvenden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güvene layık olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.

