Zeytin yaprağına ilgi büyüyor

Uzmanlar zeytin yaprağı çayının korona ile savaştığını açıklamasının ardından zeytin yaprağına ilgi artıyor. Geçimini yüzde 90 zeytin ile sağlayan İznik’te zeytin yapraklarına ilgi çoğalınca esnafa da geçim kaynağı oldu.

Korona virüs ile mücadele tüm dünyada sürerken zeytin yaprağında bulunan oleuropein isimli etkin maddenin virüs ile mücadelede önemli bir yer tuttuğunun duyulması üzerine zeytin yaprağına ilgi arttı. Kış çayları gibi demlenerek tüketilen zeytin yaprakları aktarlarda yok satıyor. Dağı taşı zeytin şehir olarak bilinen İznik’te ki zeytin ağaçlarının değeri bir kez daha gözler önün serilirken, zeytin hasat mevsiminde zeytin ile birlikte zeytin yaprakları da işlenmeye başlandı.

İlçede aktar ve kuruyemişçilerde zeytin yaprakları satılmaya başlandı. İlçede kuruyemişçilik yaparak geçimini sağlayan Serkan Tekçe, “Zeytin zaten yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan efsanevi bir bitkidir. Son zamanlarda uzmanlarında açıkladığına göre vücuttaki kanserli hücreleri yok ediyor. Koronoya karşı etkili olduğu söyleniyor. Bu da bir arz ve talep meselesi ortaya çıkardı. Bizde çiftçimizden temin ediyoruz. Yıkıyoruz, kurutuyoruz insanlara satışa sunuyoruz. Şu an bir patlama noktasına geldi artık yetiştiremiyoruz. Kullanması da çok basit. 10 dakika suda kaynatıyorsunuz. 5 dakika sonra demlenmesini bekliyorsunuz içine bir parça limon atarak afiyet ile içiyorsunuz” dedi.

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