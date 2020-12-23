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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığını azaltacak işbirliği

İHA

Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığını azaltacak işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Ermaksan firması ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında önemli bir işbirliğine imza attı. Farklı fakültelerin dahil olacağı protokol sayesinde sağlık sektöründe kullanılan malzeme ve ürünlerin yerli üretimi konusunda bilimsel çalışmalar yürütülecek.
2244 Sanayi Doktora Programı’nda epey bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Çok önemli firmalarla çok önemli protokoller imzaladık. Ancak bugün imzaladığımız protokol bizim için ayrıca önemli. Sağlık alanında tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerimizi ilgilendiren özel bir çalışma olacak. Türkiye genelinde ve hatta dünyada ses getirecek bir proje olacağına inanıyoruz. Projelerin sonunda ortaya çıkacak verilerle, patentlerle ve elde edeceğimiz ürünlerle hem dışarıdan gelecek pek çok malzemenin Türkiye’de üretilmesi hem de bunun akabinde yurt dışına pazarlanması sağlanmış olacak. Sağlık alanındaki bu projelerle de insanımıza ve dünya insanlığına dokunan hayırlı sonuçlar elde edeceğimiz bir proje olarak görüyoruz ve çok önemsiyoruz. Bu ortaklıktan dolayı Ermaksan’ın tüm yöneticilerine, tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerimizin yöneticilerine, Fen Bilimleri Enstitümüzün yöneticilerine, akademisyenlerimize ve projede yer alan herkese gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan ise, “Yatırımlarımızın mutlak surette akademik desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu desteklerle daha da büyüyecek ve gelişeceğiz. Artık sanayi şirketleri tek başına salt üretim yaparak bir yere gelemiyor. Bunun içine bilimi de katmak gerekiyor. Akademisyenlerin projelerimize değer katması gerekiyor. Bu anlamda üniversitemiz ile imzaladığımız protokolü çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Protokol sayesinde lazer sistemleri, 3D sistemleri, mikrobiyoloji alanı başta olmak üzere birçok alanda özel bir işbirliği sağlamış olacağız. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Protokolde yer alan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, tıp biliminin her türlü mühendislik teknolojisini kullandığına işaret etti. Protokol ile ilk defa kullanıcıların da fikirlerini ortaya koyma imkanı yakalayacağının altını çizen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Fakültemiz şimdiye kadar böyle projelerin içerisinde yer almamıştı. Başka firmalarla da temaslarımız var. İnşallah bu protokol diğerlerine örnek olur ve tıp fakültemiz de diğer fakültelerimiz gibi sanayide adından söz ettirmeye başlar. Ülkemizde kullanılan malzemelerin yüzde 6070’i ithal. Bunun önünü kesmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi ile Ermaksan arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

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