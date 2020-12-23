Bursa’da eko-turizm hamlesi

Bursa’nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ekoturizm yatırımları kapsamında Orhaneli’ye kazandırılacak olan Karagöz Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi çalışmalarında sona geldi. Bünyesinde restoran, kır evi ve bungalov evlerin bulunacağı alan özellikle oluşturulacak karavan ve çadır kamp alanıyla önemli tercih noktalarından biri olacak.

Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da ekoturizm yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal değerleri için örnek projeler hazırlıyor. Daha önce Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesine toplam 900 metrekare alanlı konferans salonu binası, 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik 2 katlı bungalov ahşap ev, 1 adet çamaşırhane ile 1 adet umumi tuvalet kazandıran Büyükşehir Belediyesi, benzer bir projeyi Orhaneli’de de hayata geçiriyor. Orhaneli’nin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında Karagöz Mesire Alanı’na ilk etapta 3 katlı restoran, 2 katlı kır evi, 32 metrekarelik 10 adet bungalov ahşap yapı, 45 metrekarelik 5 adet prefabrik yapı yapılacak. Vatandaşlara doğa ile iç içe bir ortamda tatil imkanı sunacak proje kapsamında çevre düzenlemeleri ile Karagöz Mesire Alanı tam bir cazibe merkezi haline gelecek.

Karagöz Mesire Alanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ile birlikte yetkililerden bilgi aldı. Bursa’nın her bir köşesinin cennet gibi olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, özellikle doğal güzelliklerinin ve kırsal turizm altyapısının dağ yöresini cazip hale getirdiğini belirtti. İlçe ilçe farklı projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, Karagöz Mesire Alanı’nın da bölge için önemli olduğunu dile getirdi. Yıllardır kullanılan alanın gerekli prosedürlerin Orhaneli Belediyesi tarafından Orman Genel Müdürlüğü’nden temin edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, mesire alanının daha da güzelleştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaların başlatıldığını dile getirdi. Başkan Aktaş, “Gelecek vizyonumuz kesinlikle turizm. Sanayi potansiyelimizi turizm potansiyeline katmak istiyoruz. Uludağ’ımız, sahillerimiz, göllerimiz, denizimiz, şelalelerimiz, longozumuz gibi tüm doğal güzelliklerimiz bizim için önemli ve değerli. Bunların ön plana çıkarılması gerekiyor. Daha önce Harmancık Eko Turizm tesislerini hayata geçirmiştik. Bugün binlerce insanın ziyaret ettiği bir alan haline dönüştü. İlçeye değer kattı. Benzer projeyi Orhaneli’de hayata geçiriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde doğayla iç içe yapılan turizm çok ciddi gelişti. Dağyenice projesi de bunlardan bir tanesi. Onun gibi burası da kampçıları ağırlayacak. Türkiye’nin dört bir tarafından karavanla ve çadırla kamp yapmak isteyenleri ağırlayacak. İlk etapta hem karavan alanı hem de çadır kamp alanına hayata geçirmiş olacağız” dedi.

“Orhaneli için vizyon proje”

Mesire alanındaki yöresel ürünlerin satış yeri ve yol ıslah çalışmalarını önümüzdeki yaza yetiştirmeyi planladıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Başta Bursalılar olmak üzere gelenler mükemmel doğal ortamı burada bulacaklar. Çalışmalarımızı Ramazan sonrasında bitirerek burayı faaliyete açmış olacağız. İlçe belediyesi tarafından da işletim, sevk ve idaresi yapılacak. Bursa’ya ve Orhaneli’ye hayırlı uğurlu olsun. Özellikle turizm vizyonunu ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi olarak bu projeyi önemsiyoruz” diye konuştu.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, projeye destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Bursa gibi büyük şehirlerde insanların doğayla buluşacağı, zaman geçirebileceği alanların önemine değinen Aykurt, “Pandemi sürecinde doğa turizminin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığımız proje, Bursa’nın bu yöndeki ihtiyacına karşılık verecektir. İnsanlara oksijeni bol, temiz havası bozulmamış, organik yaşamın bulunduğu ve keyifli zaman getirebileceği bir yer fırsatı sunmuş oluyoruz. Çalışmalar bittiğinde eko turizm için tercih edilen alan olacak” dedi.

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