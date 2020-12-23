Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye çıktı (2)

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1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bursa´da sahte içkiden zehirlendikleri belirlenip, hastaneye kaldırılan kişilerden Ufuk Gezercan da yaşamını yitirdi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Gezercan'ın yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 7'ye çıktı.Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-12-23 13:38:11



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