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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da temizlik seferberliği

İHA

Yıldırım’da temizlik seferberliği

Gece gündüz demeden daha temiz bir ilçe için çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçenin dört bir köşesini dip köşe temizliyor.
Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın sağlığını korumak için yürüttüğü rutin temizlik hizmetlerine ilaveten mahallelerde de temizlik yapıyor. Bu doğrultuda ilçenin dört bir yanında hummalı çalışmalar yürüten ekipler, Arabayatağı, Ulus, Hacivat ve Şirinevler Mahalleleri ile Otosansit Bölgesi’nde yapılan temizlik çalışmalarının ardından bu defa da İsabey Mahallesi’nde girilmedik sokak, adım atılmadık nokta, temizlenmedik bölge bırakmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2 kepçe, 1 greyder, 5 kamyon, 4 süpürge aracı, 6 açık kasa kamyonet ve 80 kişilik ekibin katılımı ile başlatılan çalışmalarda, sokak, park, arsa ve tüm açık alanlarda bulunan hafriyat ve moloz gibi atıklar ekiplerce toplanarak bölgeden tahliye edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise sunulan hizmetlerden ve özellikle pandemi sürecinde gösterilen hassasiyetten dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ettiler.
Vatandaşların temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını devam ettirmeleri maksadıyla başlattıkları temizlik seferberliğinin bütün hızıyla devam ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimizin daha temiz olması için ekiplerimiz aralıksız bir şekilde, tüm cadde ve sokakları temizliyor. Kapsamlı ekibimiz ve detaylı temizlik araçlarımız ile çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdürüyoruz. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz topyekün temizlik harekâtında en ince ayrıntısına kadar temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, sabahın ilk saatlerinden itibaren başlayarak sokak sokak süpürüyor, atıkları topluyor, parklarda ve ulaşım güzergahlarında çim biçme ve yaprak toplama gerçekleştiriyor, süpürge araçlarıyla yolları dip köşe temizliyor, arsalardan molozlar ve kaba atıklar topluyor, arsaların ve parkların temizliğini gerçekleştiriliyor ve ihtiyaç duyulan noktalarda eskiyen ve yıpranan çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyor. Ben gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutuluyorum. Bizler şehrin hijyeni için her türlü tedbiri alıyoruz, hemşehrilerimiz de bu kişisel hijyen konusunda tedbirler alırsa bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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