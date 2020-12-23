Yola çıkan domuza araba çarptı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir otomobil, âniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı.
YörüceklerBursa kara yolunda ormanlık alandan bir anda yola çıkan yaban domuzuna araç çarptı. Domuz telef olurken, maddî hasar meydana geldi.
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