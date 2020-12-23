İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın (xxx), Abdulkadir Döner(xxx), Rıdvan Çevik(xxx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Fatih Üge(xx), Metin Yüksel(x)(Dk. 37 Emir Özsoy x), Selimcan Temel(xx), Erdem Seçgin(xx) (Dk. 90+2 Erdican Şehit ?), Caner Solmaz(xx), Bünyamin Yavaşoğlu(xx), Bilal Yıldırım(xx), Denis Taşkesen(xx) (Dk. 90+2 Erdal Kaya ?), Fatih Çiplak(xx)

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz Demircan(xx), Uğur Arslan Kuru(xx), Berkay Sefa Kara(xx)(Dk 67 Butahan Karadeniz x), Samet Yalçın(xx), Serkan Odabaşoğlu(xx) (Dk 81 Mehmet Sak ?), Eray Atasever(xx), Burhan Eşer(xx)(Dk. 90+1 Miraç Acer ?), Onur Akdeniz(xx), Bahadır Taşdelen(xx)(Dk. 46 Musa Caner Aktaş x), Yasin Palaz(xx), Bahadır Erol(xx)

SARI KARTLAR: Caner Solmaz, Gökhan Siverek (İnegölspor), Uğur Arslan Kuru, Berkay Sefa Kara, Musa Caner Aktaş, Yasin Palaz, Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu)

GOLLER: Dk. 77 Onur Akdeniz (Hekimoğlu Trabzon)

Misli.com 2'nci Lig beyaz grupta mücadele veren İnegölspor kendi sahasında ağırladığı Hekimoğlu Trabzon´a 1-0 yenildi.

52´nci dakikada gelişen İnegölspor atağından çalışmalarla ceza sahasına yaklaşan Erdem´in sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

67´nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Denis´in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci zorlukla çeldi.

77´nci dakikada Hekimoğlu köşe atışı kazandı. Serkan´ın ceza sahası içine attığı ortaya yükselen Onur´un kafa vuruşu golü getirdi: 0-1.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-23 15:13:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.