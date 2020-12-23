İnegölspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın (xxx), Abdulkadir Döner(xxx), Rıdvan Çevik(xxx)
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx), Gökhan Kurumuş(xx), Fatih Üge(xx), Metin Yüksel(x)(Dk. 37 Emir Özsoy x), Selimcan Temel(xx), Erdem Seçgin(xx) (Dk. 90+2 Erdican Şehit ?), Caner Solmaz(xx), Bünyamin Yavaşoğlu(xx), Bilal Yıldırım(xx), Denis Taşkesen(xx) (Dk. 90+2 Erdal Kaya ?), Fatih Çiplak(xx)
HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz Demircan(xx), Uğur Arslan Kuru(xx), Berkay Sefa Kara(xx)(Dk 67 Butahan Karadeniz x), Samet Yalçın(xx), Serkan Odabaşoğlu(xx) (Dk 81 Mehmet Sak ?), Eray Atasever(xx), Burhan Eşer(xx)(Dk. 90+1 Miraç Acer ?), Onur Akdeniz(xx), Bahadır Taşdelen(xx)(Dk. 46 Musa Caner Aktaş x), Yasin Palaz(xx), Bahadır Erol(xx)
SARI KARTLAR: Caner Solmaz, Gökhan Siverek (İnegölspor), Uğur Arslan Kuru, Berkay Sefa Kara, Musa Caner Aktaş, Yasin Palaz, Batuhan Karadeniz (Hekimoğlu)
GOLLER: Dk. 77 Onur Akdeniz (Hekimoğlu Trabzon)
Misli.com 2'nci Lig beyaz grupta mücadele veren İnegölspor kendi sahasında ağırladığı Hekimoğlu Trabzon´a 1-0 yenildi.
52´nci dakikada gelişen İnegölspor atağından çalışmalarla ceza sahasına yaklaşan Erdem´in sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.
67´nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Denis´in ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci zorlukla çeldi.
77´nci dakikada Hekimoğlu köşe atışı kazandı. Serkan´ın ceza sahası içine attığı ortaya yükselen Onur´un kafa vuruşu golü getirdi: 0-1.
Karşılaşma bu skor ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-23 15:13:12
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