Bursa'da çok miktarda sahte alkol ele geçirildi

Bursa'da sahte alkolden dolayı 6 kişi hayatını kaybederken, kaçak içki piyasaya sürmek isteyenler bu kez hedeflerine ulaşamadan jandarma tarafından yakalandı. Baskında çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yaparak piyasaya süreceği yönündeki istiharat üzerine harekete geçti. Ekipler Mesudiye Mahallesinde ikamet eden L.A isimli şahsın ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 1 adet 100 litrelik jelikan bidon içerisinde fermente şarap,1 adet 19 litrelik damacana içerisinde Viski, 1 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde rakı, 10 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 5 lt rakı, 11 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 5.5 lt viski, 2 adet 5 litrelik pet şişe içerisinde toplam 10 lt etil alkol, 1 adet 1 litrelik cam şişe içerisinde rakı olmak üzere 100 litre fermente şarap, 7 litre viski, 6 litre rakı, toplam 123 litre kaçak içki ve 10 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.