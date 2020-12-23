Bursaspor’da Eskişehirspor maçı hazırlıkları başladı

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TFF 1.Lig’in 16’ıncı haftasında Bursaspor, sahasında konuk edeceği Eskişehirspor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

TFF 1.Lig’in 16’ıncı haftasında sahasında Eskişehirsporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerindeyaptığı antrenman ilebaşladı.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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