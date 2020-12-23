Frutti Extra Bursaspor - Nanterre: 102-92

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Sinan İşgüder (Türkiye), Gentian Cici (Arnavutluk), Arturas Sukys (Litvanya)
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Tevfik Akdamar 3, Xavier Munford 24, Lamar Peters 14, Can Maxim Mutaf 19, Kenny Kadji 7, Perry Jones 6, Malik Newman 9, Oğuz Savaş 20
NANTERRE 92: Johhny Berhanemeskel 20, Damien Bouquet 10, Brian Conklin 10, Tyler Stone 16, Chris Warren 17, Ivan Fevrier 13, Florian Fortas, Alpha Kaba 6, Samuel Eyango-Dingo
1.PERİYOT: 20-35
DEVRE: 45-54
3.PERİYOT: 72-72Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup D Grubu 10´uncu hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Nanterre´i 102-92´lik skorla mağlup ederek, Avrupa´daki ikinci galibiyetini aldı.
Dün, TOFAŞ Spor Salonu´nda Nanterre´in ev sahipliğinde oynanan ve Frutti Extra Bursaspor´un 90-91´lik galibiyetiyle sonuçlanan erteleme maçının ardından, iki ekip bugün 10´uncu hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Maça oldukça etkili başlayan Fransa temsilcisi, henüz 3´üncü dakikada skoru 2-12´ye getirdi. Damien Bouquet ile sayılar bulmaya devam eden Nanterre, Chris Warren´ın da sayı katkısıyla oyun üstünlüğünü sürdürdü. Aradaki fark giderek açılırken, bu bölümü Fransa temsilcisi 20-35´lik skor avantajıyla tamamladı.
İkinci periyodun başında direnç gösteren Frutti Extra Bursaspor, üst üste bulduğu basketler sonrası 14´üncü dakika geride kalırken farkı da 4´e indirdi: 35-39. Ancak Berhanemeskel´in dış atış isabetiyle nefes alan Nanterre, Alpha Kaba ile yeniden oyun hakimiyetini ele geçirince fark yeniden açıldı. Devrenin bitimine 3 saniye kala Chris Warren´ın basketiyle Nanterre, soyunma odasına 45-54 önde girdi.
Dönüşte, 25´inci dakikadan itibaren Oğuz Savaş´ın etkili pota altını oyunuyla birlikte toparlanan Frutti Extra Bursaspor, 26´ncı dakika geride kalırken farkı bir kez daha 4´e indirdi: 63-67. Chris Warren´ın dış atış isabetiyle Nanterre yine nefes alsa da, Perry Jones´un üst üste dış atış isabetleri sonucu skor 69-70´e geldi. Periyodun son anlarında da Kadji´nin üçlüğü sonrası kader periyoduna 72-72´lik eşitlikle girildi.
Geriden gelerek ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, kader periyodunun başında da etkili bir oyun ortaya koydu. Xavier Munford´un basketleri sonrası skor 79-74´e geldi. Her iki ekip de bir süre karşılıklı sayılar bulurken; üst üste Munford ve Can Maxim´in sayılarıyla Frutti Extra Bursaspor, skoru bir anda 92-83´e çekti. Kalan bölümlerde de oyun hakimiyetini sürdüren Frutti Extra Bursaspor, parkeden 102-92´lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Frutti Extra Bursaspor, Avrupa´daki ikinci galibiyetini elde etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-12-23 21:48:09
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