Frutti Extra Bursaspor - Nanterre: 102-92

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Sinan İşgüder (Türkiye), Gentian Cici (Arnavutluk), Arturas Sukys (Litvanya)

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Tevfik Akdamar 3, Xavier Munford 24, Lamar Peters 14, Can Maxim Mutaf 19, Kenny Kadji 7, Perry Jones 6, Malik Newman 9, Oğuz Savaş 20

NANTERRE 92: Johhny Berhanemeskel 20, Damien Bouquet 10, Brian Conklin 10, Tyler Stone 16, Chris Warren 17, Ivan Fevrier 13, Florian Fortas, Alpha Kaba 6, Samuel Eyango-Dingo

1.PERİYOT: 20-35

DEVRE: 45-54

3.PERİYOT: 72-72Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup D Grubu 10´uncu hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Nanterre´i 102-92´lik skorla mağlup ederek, Avrupa´daki ikinci galibiyetini aldı.

Dün, TOFAŞ Spor Salonu´nda Nanterre´in ev sahipliğinde oynanan ve Frutti Extra Bursaspor´un 90-91´lik galibiyetiyle sonuçlanan erteleme maçının ardından, iki ekip bugün 10´uncu hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Maça oldukça etkili başlayan Fransa temsilcisi, henüz 3´üncü dakikada skoru 2-12´ye getirdi. Damien Bouquet ile sayılar bulmaya devam eden Nanterre, Chris Warren´ın da sayı katkısıyla oyun üstünlüğünü sürdürdü. Aradaki fark giderek açılırken, bu bölümü Fransa temsilcisi 20-35´lik skor avantajıyla tamamladı.

İkinci periyodun başında direnç gösteren Frutti Extra Bursaspor, üst üste bulduğu basketler sonrası 14´üncü dakika geride kalırken farkı da 4´e indirdi: 35-39. Ancak Berhanemeskel´in dış atış isabetiyle nefes alan Nanterre, Alpha Kaba ile yeniden oyun hakimiyetini ele geçirince fark yeniden açıldı. Devrenin bitimine 3 saniye kala Chris Warren´ın basketiyle Nanterre, soyunma odasına 45-54 önde girdi.

Dönüşte, 25´inci dakikadan itibaren Oğuz Savaş´ın etkili pota altını oyunuyla birlikte toparlanan Frutti Extra Bursaspor, 26´ncı dakika geride kalırken farkı bir kez daha 4´e indirdi: 63-67. Chris Warren´ın dış atış isabetiyle Nanterre yine nefes alsa da, Perry Jones´un üst üste dış atış isabetleri sonucu skor 69-70´e geldi. Periyodun son anlarında da Kadji´nin üçlüğü sonrası kader periyoduna 72-72´lik eşitlikle girildi.

Geriden gelerek ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, kader periyodunun başında da etkili bir oyun ortaya koydu. Xavier Munford´un basketleri sonrası skor 79-74´e geldi. Her iki ekip de bir süre karşılıklı sayılar bulurken; üst üste Munford ve Can Maxim´in sayılarıyla Frutti Extra Bursaspor, skoru bir anda 92-83´e çekti. Kalan bölümlerde de oyun hakimiyetini sürdüren Frutti Extra Bursaspor, parkeden 102-92´lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Frutti Extra Bursaspor, Avrupa´daki ikinci galibiyetini elde etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-12-23 21:48:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.