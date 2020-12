Küçüklerden büyüklere çevre dersi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sokak sokak gezerek, gönüllü olarak yollara atılan çöpleri toplayıp, çevre temizliği yaparak büyüklere adeta çevre dersi veren çocuklar, internette yayınlanan görüntüleriyle herkesin takdirini kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mahallerinde ziyaret ettiği çevre gönüllüsü çocukları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşları küçük olan 10 civarında çocuğun ellerine aldıkları poşetlerle sokakları gezerek yere atılan çöpleri topladıkları görüntüler, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki herkesin takdirini kazanmıştı. Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bir araya gelerek sokakları tek tek gezip çöpleri yerden alarak çöp konteynerine atan çocuklar, yaptıkları örnek davranışla büyük küçük herkesin gönlünü kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sokakları temizleyen çocuklara sürpriz yaparak mahallelerinde ziyaret etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte miniklerle buluşan Başkan Aktaş, davranışlarıyla Türkiye’ye örnek olan çocuklarla sohbet etti.

“Ağaç yaşken eğilir”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 10 civarında çocuğun temizlik konusunda yaptığı güzel hareketin sosyal medya üzerinden tüm Türkiye’de ses getirdiğini hatırlattı. Çocukların çöpü yere kimin attığına bakmadan mahalleyi temiz tutmak adına örnek bir girişimde bulunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Çocuklarımızı kutluyorum. Aslında her bir vatandaşımız bu hassasiyetle yaşamalı. Bursa 3 milyondan fazla nüfusa, İnegöl ise yaklaşık 300 bin nüfusa sahip. Şehrin temizliği sadece belediye çalışanlarından beklenmemeli, her bir vatandaşımız duyarlı olmalı. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızın oluşturduğu farkındalığa kayıtsız kalamazdım. Bu yüzden onları mahallelerinde ziyaret ettik. Çocukların bu gayreti mahallelerin, Bursa’nın ve Türkiye’nin daha temiz olmasına vesile olacaktır. Çocuklarımız bizleri davranışlarıyla mutlu etti. Onların duyarlılığı herkese örnek olacaktır” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, güzel davranışta bulunarak Türkiye’ye örnek olan çocukları mahallelerinde ziyaret ederek onları sevindiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Gelecek nesli iyi yetiştirmek zorunda olduklarını belirten Taban, “Şehirler hepimizin. Kirletmek gibi bir lüksümüz yok. Hepimiz Müslümanız ve Müslüman kirletmez. Temizlik bilincinin artırılması için başlattığımız çabayı devam ettireceğiz. Her bireye görevler düşüyor. Çocuklarımızı yürekten kutluyorum. İnşallah başlattıkları bu hamle tüm Türkiye’ye yayılacaktır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra çocuklara örnek davranışlarından dolayı çeşitli hediyeler dağıttı. Sokaklarda çok fazla çöp gördükleri için böyle bir davranışta bulunduklarını söyleyen çocuklar, özellikle büyüklerinin çevreyi temiz tutmalarını istedi. Çocuklar, mahallelerinde kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkür etti.

