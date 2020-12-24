Fotoğraf Müzesi’ne ödül

Nilüfer Belediyesi tarafından 2017 yılında Misi’de açılan ve geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 'özel müze' statüsü alan Mysia Fotoğraf Müzesi, Kültür ve Sanata Katkı Kurum Ödülüne layık görüldü.

İFSAK, 1984 yılından itibaren, Türkiye’de fotoğraf ve sinema alanında başarılı çalışmalar yapan ve bu kültürün yaygınlaşmasını, daha çok insana ulaşmasını sağlayan kişi ve kurumlara, üyelerinin önerilerini de değerlendirerek ödül veriyor. Türkiye’de fotoğraf konusunda çok ihmal edilen bir alan olan fotoğraf müzeciliği konusunda bir adım atarak Bursa’nın ilk fotoğraf müzesini açan Nilüfer Belediyesi, bu mekanda yapılan sergi ve diğer etkinliklerle tüm Türkiye’deki fotoğraf meraklıları için bir ilgi merkezi oluşturduğu için ödüle değer bulundu. Ödül önümüzdeki günlerde İFSAK TV’de yapılacak bir canlı yayın etkinliği ile verilecek.

Bursa’nın ilk ve tek fotoğraf müzesi olan Mysia Fotoğraf Müzesi, açıldığı günden beri çok sayıda sergi ve etkinliğe ev sahipliği yaptı. Müzede; Felix Nadar, Ahmet Elhan, Jochen Proehl, Othmar Pferschy gibi dünya ve Türk fotoğrafından çok değerli koleksiyonlar sergilendi. Ziyaretçilerin kullanımına açık interaktif görsel arşiv ile “Fotoğrafın Öyküsü” ve “Türk Fotoğrafı” bölümlerinin de yer aldığı Mysia Fotoğraf Müzesi’nde, çeşitli atölye ve fotoğrafçılığa ilişkin eğitimler de düzenleniyor.

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