Karacabey’de binlerce fidan toprakla buluşuyor Karacabey Öğretmenler Parkı botanik parkı andıracak

Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Parkında ağaç dikimine devam ediyor. Parkta 2 binden fazla fidan toprakla buluşmuş olacak.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenler Parkını ağaçlandırıyor. 300 dönümlük park alanı içerisinde gerçekleştirilen ve büyük çoğunluğunda dikim işlemi tamamlanan parktaki çalışmalar tamamlandığında, 2 binden fazla fidan toprakla buluşmuş olacak.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Bu dikim işlemleri ile birlikte parkımızın içerisinde ılgın, ıhlamur, çınar, defne, tesbih, palmiye gibi çeşitli ağaçların 2 binden fazlası toprakla buluşmuş olacak” dedi.

Özkan ayrıca, parkta aromatik bitkiler üzerine de bir botanik bahçeyi andıracak düzenleme yaptıklarını belirterek, ‘Bu yıl ilk olarak 10 bin m2’lik alanda, 15 bin lavanta ekimi gerçekleştirmiştik. Bu aromatik bitkilerden oluşan alan, toplamda 55 bin m2’lik bir yer kaplayacak ve bu bahçe içerisinde de kekik, biberiye, adaçayı, papatya, reyhan, melisa, ekinezya, lavanta, altınotu, kuşburnu, kızılcık, böğürtlen, yabangülü, safran ve hatmi gibi kokulu bitkiler yer alacak” diye konuştu.

Diğer parklardan farklı olacak

Bu parkın diğerlerinden ayrılan çok farklı bir özelliği de olacağını vurgulayan Başkan Özkan, “Burası lavanta, ekinezya ve ejder meyvesinin model olacağı bir park olacak. Park Bahçeler Müdürlüğümüz, içerisinde bu bitkilerin üretimi ve ekimi üzerine de çalışmalar yapıyor. Özellikle teşvik amacıyla da bir rol üstlenecek. Özellikle kırsal mahallelerimizde yeni bir gelir kapısı aralamış olabileceğiz. Örneğin lavanta kurak yeri seviyor, çok su istemiyor ve ekonomik değeri olan bir bitki. Bunun yanında, ekinezya ve ejder meyvesi de ekonomik değeri olan bitkilerden. Ticari yönden aranan ürünler olduğu için teşvik edici çalışmalarla ‘yeşil bir Karacabey’ faaliyetimiz altında vatandaşlarımıza yeni gelir kapıları açmış olacağız. En nihayetinde parkımız tamamlandığında, Karacabey’imize yakışır bir görünümde ve diğer parklardan farklı işlevde bir park olacak” ifadelerine yer verdi.

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