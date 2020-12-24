Bursa'da zeytinliğe devrilen otomobil, hurdaya döndü; sürücü yaralı

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA´da, kontrolden çıkıp, zeytinliğe devrilen otomobil, ağaçlara çarparak, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Sami Atar (35), yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Orhangaziİznik kara yolunun Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik´ten Orhangazi yönüne giden Sami Atar yönetimindeki 54 ABF 173 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, zeytinliğe uçtu. Zeytin ağaçlarına çarpan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, hurdaya döndü. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Atar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Otomobil ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2020-12-24 12:24:46



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