Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan'dan flaş çıkış: "Bütçemi salgınla mücadelede kullanın"

Korona virüs salgınıyla mücadelede tam kapanmanın bilim insanlarının ortak kanaati olduğuna dikkat çeken Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu sene hiç kaldırım yapmayayım, hiç yatırım yapmayayım ve hiç para harcamayayım. Bu bütçeyi benden alsınlar kullansınlar. Başka türlü çözüm mümkün görünmüyor” dedi.

Gemlik Belediye Meclisi olağanüstü toplantısını Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi bahçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak gerçekleştirdi. Türkiye'nin mevcut ekonomik şartları sebebiyle salgında 'tam kapanmanın' sağlanamadığını savunan Sertaslan, “Tam kapanma pek çok bilim insanının ortak fikridir. Bu işin mâlî tarafı var. Bu tarafına göğüs gerebilme kuvvetimiz yok diye tam kapanma yapılamıyor, yapılsın. Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi toplantıda ifade ettim. Buradan açık çağrı yapıyorum. Belediyelerin mecburi harcamaların dışında olan bütçeleri tam kapanma bütçesi olarak kullanılsın, ben razıyım. Bu sene hiç kaldırım yapmayayım, hiç yatırım yapmayayım ve hiç para harcamayayım. Bu bütçeyi benden alsınlar kullansınlar. Başta türlü mümkün değil, başka biri bu hastalık yüzünden bizlerden ayrılmasın” şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir’in yeri doldurulamayacak biri olduğunu ifade ederken, “Bayram ağabeyimiz hayatının belli bir döneminde bu memlekette çocuklar yetiştirmek için gayret etmiş, emek vermiş ve alın teri akıtmış bir insandı. Kurşunlu köyünde görev yaptığı 15 yılın sonunda herkesin huzur odağı dediği, büyük bir keyifle gittiği bir hale getirmişti. Sonra bizlerle beraber yaşadığı kente ben belediye başkanlığı yaptım, belediye meclis üyesi olmam, bu kent için yapacağımız işler var diyerek ayağa kalkmış ve bizlerle beraber yola çıkmış bir ağabeyimizdi. Beş paralık bir hastalık yüzünden kaybettik. Hepimizi çok üzdü. Bir daha üzülmeyelim gibi bir misyonu var benim gözümde artık. Bu hastalığın şakası yok. Çekiç gibi güçlü ve kuvvetli adamları aramızdan aldı” dedi.

Başkan Sertaslan Covid19’un ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu vurgularken, “Sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim. Herhangi birimiz veya bir sevdiğimiz artık bu hastalık yüzünden ölmesin. Bunun için hepimizin yapabileceği şeyler var. Belediye veya hükümet yeteri kadar tedbir almadı demek bu hastalık yüzünden vefat edenleri geri getirmiyor. Genç yaşlı ayırmadan bir sürü sevdiğimizi kaybettik. Anne ve babası tarafından bin bir emekle büyütülmüş, büyük hayallerle evlenmiş veya yıllardır okuyup meslek sahibi olacakken bu hastalığın pençesine düşen bir sürü değerimizi kaybettik” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, belediyenin açtığı “Uğur Böcekleri Kreşi”nin sağlık çalışanlarının çocuklarına ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

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