İBB'ye Bursa’dan tepki: "Dinî hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur’’

İBB'nin Evrensel Mevlana Âşıkları Vakfı ile birlikte İstanbul’da Hazreti Mevlana’nın vefatının 747’nci gecesi münasebetiyle tertip ettiği Şeb’i Arus programına tepkiler sürüyor.

Mevlevî geleneğinde bulunmayan kadınerkek bir arada sema gösterisi yapıldı. Kur’anı kerimin Türkçe okunmasının yanı sıra girişteki naat kısmı Farsça aslından değil usule aykırı olarak Türkçe okundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı programa bir çok kişi büyük tepki gösterdi. Bu tepkilerden biri de Bursa’dan geldi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kara, ‘’“Aslında bu dinî bir konu değildir. Osmanlı döneminde bu sema konusu tartışmalar vardı. Sema ne zaman yapılır? Sema insanların ruhen hazır oldukları bir zaman yapılabilir. Sema her haftanın filan günü Aralık ayının 17’sinde yapılmaz. Sema o semayı yapacak olan dervişlerin hâleti ruhiyesi ne zaman hazırsa o zaman yapılır. Çünkü bu film, seramoni, macera ya da bir müzik değil. Aslında din insanlardan bir şey istiyor. O da samimiyet, yani ihlastır. İhlas dinî hayatın temelidir. İhlas, bir insanın kendi kozasını hiçbir gösterişe düşmeden, hiçbir riya tuzağına düşmeden örebilmesidir. Dinî hayatın hiçbir tarafı gösteriye yönelik değildir. Sema gösterisinde neyi gösteriyorsunuz? Kime gösteriyorsunuz? Niçin gösteriyorsunuz? Mesele budur. Meseleye buradan bakmak gerekir. Gerisi detaydır, teferruattır. Dini hayatla özü olmayan bu gösteriler her zaman müşteri bulmuştur’’ dedi.

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