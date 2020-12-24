Evdeki yangında mahsur kalan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da 4 katlı apartmanın 2´nci katında çıkan yangında mahsur kalan Senem Ç. (27), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan zehirlenen Senem Ç.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yangın, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak´ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2´nci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dumanların kapladığı binadaki yangınla ilgili ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan Senem Ç.´yi kurtarmak için eve girdi. Baygın halde bulunan genç kadının, dumandan zehirlendiği tespit edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Senem Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-24 16:55:57
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