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Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi 7 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği facianın ardından ikinci bir facia Bursa polisi tarafından önlendi Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İHA

Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapılırken 2 kişi gözaltına alındı. Toplamda 250 litre sahte içki ele geçirildi.

Bursa'da yılbaşı öncesi büyük bir felaket daha önlendi 7 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiği facianın ardından ikinci bir facia Bursa polisi tarafından önlendi Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapılırken 2 kişi gözaltına alındı. Toplamda 250 litre sahte içki ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yılbaşı öncesi sahte içkinin yayılmasını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda; Osmangazi ilçesinde bulunan iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 210 litre şişelenmiş, satışa arz edilecek vaziyette sahte içki, 46 adet içki aroması, 40 litre sahte içki yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.
Şahıslar hakkında 5607 SKM ve TCK 186. Madde kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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