Arkadaş cinayeti zanlısı, yakalanacağını anlayınca intihar etti



Kazım BULUT-Gökhan ÖZHAN/BURSA,(DHA)BURSA´da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan´ı (43) tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. (42), uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.

İddiaya göre, Aybars Y., dün gece Gemlik ilçesi Gemlik Sanayi Bölgesi´nde arkadaşı Hakan Doğan ile buluştu. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Aybers Y., otomobilinden aldığı tabancayla Doğan´ı vurarak, öldürdü. Aybars Y. otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekibi ise Hakan Doğan´ın cansız bedenini buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısının

Aybars Y. olduğunu belirledi.

POLİSİ KARŞISINDA GÖRDÜ

Polis ekipleri, şüpheli Aybars Y.'nin cep telefonunun sinyalini takibe aldı.Takip sonunda şüphelinin, olay yerine 110 kilometre uzaklıktaki Mustafakemalpaşa ilçesine gittiği tespit edildi. Çalışmalarını bu ilçede yoğunlaştıran ekipler, Aybars Y.'nin gidebileceği adresleri belirledi. Ekipler, saat 16.05 sıralarında gittikleri bir adreste ise şüphelinin otomobilinin park halinde olduğunu fark etti. Otomobile yaklaştıklarında da Aybars Y.'nin aracında uyuduğunu gördü. Polisler, şüpheliyi uyandırmak için otomobilin camına vurdu. Uyandığında polisleri karşısında gören Y. cinayette kullandığı tabancayı başına ateşleyerek, intihar etti. Polislerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Aybars Y.'nin cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Kazım BULUT-Gökhan ÖZHAN

2020-12-24 17:45:17



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