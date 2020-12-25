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CHP'nin kapısına yazı asan isim konuştu: "Parti içinden muhalif birileri konuyu istismar etti"

İHA

CHP'nin kapısına yazı asan isim konuştu: "Parti içinden muhalif birileri konuyu istismar etti"

Bursa'nın İznik ilçesinde sürekli kapalı olan CHP İlçe Binası'nın kapısına yazı asan partili Münir Kurtoğlu açıklama yaptı.
CHP İstanbul il üyesi olduğu öğrenilen Münir Kurtoğlu, CHP ilçe binasının devamlı kapalı olduğunu eleştirmiş, eleştirisini de kağıda yazıp parti binasının kapısına asmıştı. Gündemdeki isim Kurtoğlu, ilçe binasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Yaptığı eylemin art niyetli olmadığını ifade eden Kurtoğlu, "Pazar alanındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunmak istemiştim. Pandemi nedeniyle parti binasının çalışma saatlerini bilmiyordum. Parti içinde yönetim karşıtı muhalif birileri iyi niyetli olan bu eylemi istismar etmiştir. Çok üzgünüm" dedi.
CHP İznik ilçe binasının sürekli kapalı olduğu yönünde çıkan haberler üzerine düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP ilçe Başkanı Asiye Çalışkan,"Bilindiği üzere mart ayından beri dünya olarak salgın ile mücadele ediyoruz. Genel Merkezin talimatı doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi bizlerde alınan tedbirler gereği parti binamızı sınırlı bir şekilde açmaya gayret ediyoruz. Hatta çalışma saatleri hakkında kapıya da dışarıdan gelecek olanlar için uyarı yazısı da asmıştık. Bir sorunu, bir ihtiyacı olan herkes telefondan bana rahatlıkla ulaşabiliyor. Ve bu konuda da her türlü yardım ve çabamı ekibimle birlikte sarf ediyorum" dedi.
CHP İstanbul Üyesi Münir Kurtoğlu'nun çalışma saatlerinden haberdar olmadığı için partinin kapalı olduğu zannettiğini ifade eden Asiye Çalışkan, "Kendisinin de ifade ettiği gibi tamamen iyi niyetli olarak sitemini belirtmek ve kendisine ulaşmamız için bir yazıyı kapıya asmış. Sayın Kurtoğlu, bizim üyemiz olmadığı için attığımız SMS bilgilendirmelerinden doğal olarak haberdar olamıyor. Kurtoğlu'nun o gün yaptığı eylemi art niyetli bir partilimiz görüntülemiş ve ve yerel basına servis etmiştir. Konu başka bir boyuta çekilmek istenmiştir. o arkadaşımızı kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Münir Kurtoğlu da yaşanan üzücü hadisenin tamamen spontane geliştiğini vurguladı. Kurtoğlu şöyle konuştu; "Çarşamba günü Pazar yerinde sıkıntı olduğunu gördüm. Bunu da ilçe başkanı sayın Asiye Çalışkan'a iletmek istedim. Ben CHP İstanbul üyesiyim. Dolayısıyla yuvamız olarak bildiğim partimize bir geldim iki geldim kapalı. Ancak pandemiden dolayı çalışma saatleri bana ters gelmiş. Uyuşmamış. Onu bilmiyordum. Kapıya da bir yazı yazayım uyarayım istedim. Telefonumu da yazdım bu pazar yeri sıkıntısını ilçe başkanımız gündeme getirsin istedim. Burada iyi niyetten başka bir şey yok. Bunu istismar eden arkadaşlar, ilçe içindeki muhalif gruplar maksadını aşan, iyi niyeti aşan bir hale getirdiler. Partimiz zarar gördü çok üzüldüm. Maksat çok farklı iken olay başka mecralara götürüldü. Ama buradan kimseye de ekmek çıkmaz. CHP'nin kadroları ile birbirimizin koluna girmişiz yürüyoruz. Kardeşlerim canavar gibi. Aramızdan birilerinin bu durumu istismar etmesi başka bir şeyde yok" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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