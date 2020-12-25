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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite sanayi işbirliği güçlenmeye devam ediyor

İHA

Üniversite sanayi işbirliği güçlenmeye devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında firmalarla protokol imzalamaya devam ediyor. Aralık ayı boyunca devam edecek işbirliği anlaşmalarına farklı sektörlerden destek geliyor.
Kimya ve makine kazan imalatı alanında çalışan Eralp Makine Kazan Kimya ve Ekipmanları, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi’ne üç doktora öğrencisi ile dâhil oldu. Protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Eralp Makine Satış Mühendisi Mervenur Eralp imza attı. Toplantıda Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Akın Etemoğlu, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ve Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri de hazır bulundu.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında 2019’da yaptıkları işbirliği protokolleri neticesinde 78 öğrenci ile en yüksek kontenjana sahip olduklarını açıkladı. 2020 çağrısı kapsamında da 2244 Sanayi Doktora Programı protokollerine odaklandıklarını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Kentimizde faaliyet gösteren firmalarımızdan ciddi bir destek olduğunu görüyoruz. Üniversitedeki ekibimiz de bu anlamda yoğun bir çalışma temposu ile görüşmeler yapmaya devam ediyor. Geçen seneki performansı bu yıl da tekrarlamak istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu protokoller de işte bu gayret ve emeğin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitemize, firmalarımıza, kentimize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.
Eralp Makine Satış Mühendisi Mervenur Eralp de, firma olarak üniversite ile böylesine önemli bir projede birlikte çalışmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Mervenur Eralp, 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında önemli çıktıları olan çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını belirtti.
Bursa Uludağ Üniversitesi ile Eralp Makine arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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