Bursa'da 2 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan B.E.M., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.E.M. isimli bir kişinin kentte uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, çarşamba günü tespit edilen adrese operasyon düzenledi. B.E.M.'nin otomobilini arayan ekipler, bir çantanın içerisinde 2 kilo 700 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan B.E.M. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-12-25 12:19:52



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