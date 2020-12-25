Motosiklet sürücüsünün 'havaya fırladığı' kaza anı kamerada

Şenol POYRAZ/İZNİK(Bursa), (DHA)BURSA´da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Rıza Tansök (59), yaklaşık 2 metre havaya fırladıktan sonra yere düştü. Tansök´ün ağır yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, saat 09:30 sıralarında İznik ilçesi İznik-Orhangazi yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Orhangazi´den İznik´e doğru gelen İbrahim Çakmak (60) yönetimindeki 19 FG 863 plakalı otomobil, yola çıkan Ali Rıza Tansök´ün (59) kullandığı 16 FCH 76 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 2 metre havaya uçan Tansök, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldıktan sonra Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. İbrahim Çakmak ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yola çıkan motosiklete otomobilin çarpma anı görüntülerde yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2020-12-25 12:25:59
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