BUÜ’de Geleneksel Türk Sanatları Bölümü açılıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün kurulması için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvuru onaylandı. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı olarak kurulacak bölümde tezhip, minyatür, ebru ve çini gibi geleneksel Türk sanatlarını içeren anabilim dalları kurulacak.

BUÜ’nün Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kurulması talebi YÖK tarafından kabul edildi. Üniversitenin teklifi 9 Aralık tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı’nda ele alınarak uygun görüldü. Buna göre; Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile TezhipMinyatür ve Ebru, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Hat, Çini ve Çini Onarım ve Cilt Anabilim Dalları açılacak.

Gelişme hakkında açıklamada bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nü hayata geçirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyacaklarını söyledi. Türklere özgü sanatsal çalışmaların binlerce yıllık mazisi olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Atalarımızdan gelen örf, adet ve kültürel birikim yüzlerce yıldır sanatsal çalışmalara yansıyor. Teknoloji çağıyla birlikte bize özgü çok sayıda sanatsal birikim yok olmaya yüz tuttu. Bu birikimleri ayakta tutmak ve gelecek nesillere aktarmanın en iyi yolu da eğitimden geçiyor. Üniversitemizde bu anlamda yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen bir eksiklik olduğunu düşünüyorduk. Üniversite Senatosu’nda aldığımız karar doğrultusunda YÖK’e Geleneksel Türk Sanatları Bölümü açabilmek için başvuruda bulunduk ve olumlu yanıt aldık. İnşallah bu akademik alanda da üniversitemizin kalitesini ortaya koyacak ve önemli başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılacak bölümde görev yapacak akademik ve idari personel konusunda gerekli adımların en kısa sürede atılacağını aktaran Rektör Kılavuz, anabilim dallarının akademik kadrosu süreç içerisinde oluşturuldukça öğrenci alımına başlanacağının bilgisini verdi.

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