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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO’dan üyelerine ‘Güvenli Ticaret’ imkanı

İHA

BTSO’dan üyelerine ‘Güvenli Ticaret’ imkanı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyelerinin ticarette tedarik finansmanını güvence altına almak ve nakit akışını kolaylaştırmak amacıyla BTSO ve Ziraat Bankası arasında 'Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı' protokolü imzalandı.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen törende BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan protokole imza attı. BTSO Ekonomik İlişkiler ve Finans Konseyi Başkanı Burcu Erçoban’ın da katıldığı programda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, pandeminin tedarik zinciri üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu söyledi. TOBB ve Ziraat Bankası işbirliğinde hayata geçirilen Tedarik Zinciri Finansmanı projesinin güvenli bir ticaret sistemi oluşturmayı amaçladığını kaydeden Başkan Burkay, “Proje ile tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıklar ve tahsilat problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Alıcı ile satıcı arasındaki ticaretin kartlı ödeme sistemi üzerinden yapılmasını sağlayan bu proje, ticaretin daha güvenli ve etkin bir şekilde sürmesine imkan oluşturacak.” dedi.
İşletmelere büyük destek sağlayacak
Projenin pandemiden çıkış sürecinde işletmelere büyük bir destek sağlayacağını ifade eden Başkan Burkay, proje kapsamında 540 güne kadar vade imkanı sunulmasının tedarikte firmaların elini güçlendireceğini vurguladı. Başkan Burkay, “Ziraat Bankası tarafından risk durumuna göre belirlenecek limitler dahilinde firmalarımız bu sistemden faydalanabilecek. Projenin lansmanı yapıldığında üyelerimizden çok sayıda telefon aldık. Limit konusunda işletmelerimizin büyük bir beklentisi var. Bu yüzden limit tahsisinin geniş tutulmasının yararlı olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.
Reel sektör ve finans sektörü arasındaki işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini belirten İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “Reel sektör olarak gerek pandemi gerekse de daha önce yaşanan kriz dönemlerinde Ziraat Bankası’nı daima yanımızda gördük. Tedarik Zinciri Finansmanı projesi ile Ziraat Bankası sektörlerimize destek olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın’a, bankamızın üst yönetimine ve tüm çalışanlarına iş dünyamız adına teşekkür ediyorum. Projenin hayata geçirilmesine liderlik eden TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na da şükranlarımı sunuyorum. Protokolümüz Bursa’mıza hayırlı olsun.”
Güvenli ticaret
Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan, ‘güvenli ticaret sistemi’ olarak tanımladığı projenin ana amacının tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alımsatım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olduğunu, böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirileceğini söyledi.
Turgut Gülcihan, protokol töreninin ardından BTSO Akademi projesi kapsamında düzenlenen programda Ziraat Bankası Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi hakkında detaylı bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirerek, iş dünyasının merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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