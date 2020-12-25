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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Bursa'da yeni başkan görevi devraldı

İHA

AK Parti Bursa'da yeni başkan görevi devraldı

AK Parti Bursa İl Başkanı olan Davut Gürkan, düzenlenen törenle görevi devraldı.
Merinos Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen törende eski il başkanları ve teşkilat mensupları hazır bulurdu. Devir teslim töreninde birlik ve beraberlik havası vardı. Ağustos 2017'den beri AK Parti Bursa İl Başkanlığı görevini sürdüren Ayhan Salman, yerini iş adamı Davut Gürkan'a teslim etti. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve ilçe başkanları katıldı.
Devir teslim töreninde açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Ayhan Salman, "3 buçuk yıl önce devraldığım il başkanlığı görevini bugüne dek gayretle sürdürmeye devam ettim. Davamıza leke sürmeden devam ettiğim görevi geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanımıza teslim ettim. Payitaht şehir Bursa'mıza hizmet etmeye çalıştık, bundan sonra da dava arkadaşım, kıymetli dostum Davut Gürkan'a bayrağı teslim ediyorum. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Güzel hizmetler yapacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Bundan sonra AK Parti'nin bir ferdi olarak inandığımız dava yolunda, inandığımız liderin arkasında hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Devir teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "3 buçuk yıldan beri görevini hakkıyla yapan Ayhan başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Biz başkanımızın samimiyetle ve gayretle 17 ilçenin tamamında olağanüstü hizmet etme çabasını gördük. İş adamı kimliğiyle Davut Gürkan'ın devraldığı bu bayrağı daha da yukarıları taşıyacağından eminim. İnandığımız davada, inandığımız liderin yanında sonuna kadar olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Ayhan Salman'dan görevi teslim alan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum bu partide beni bu mevkie layık gören cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu görevi devraldığım Ayhan Salman'a bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Biz de devraldığımız bu bayrağı daha ilerilere taşımaya gayret edeceğiz. Her kim bu partiye gönülden katkı koyduysa bizim için kıymetlidir. Çalışmalarımıza aynı ruh ve inançla devam edeceğiz. Azaltmadan, çoğaltmanın, bölünmeden bütünleşmenin derdinde olacağız. Bursa bayrağını güzel dalgalandırmak için çalışacağım" diye konuştu.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "AK Parti girdiği 14 seçimden birinci çıkmış ve bu ülkeye büyük hizmetler vermiş bir parti. Bu partide hizmet etmeye gönüllü herkes bizler için kıymetli. Göreve getirilen Davut Gürkan'ı tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyorum" derken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Biz Bursa'da yaşayan 3 milyon insana memnuniyet borçluyuz. AK Parti olarak ilerlememiz tercih değil zorunluluktur. Bu kadar işi başaran parti konjonktürel problemleri de çözecek olan adrestir, bu milletin umudu biziz. Ayhan Salman başkanımıza sizlerin huzurunda özel teşekkürlerimi sunuyorum. Fevkalade bir yönetim ortaya koydu, girdiği seçimleri kazandı ama AK Parti muhalefet gibi bütün seçimleri kaybedenleri başta tutmak yerine seçim kazanmış dahi olsa görevini sürdürenleri farklı pozisyonlarda değerlendirip yerine yenilerini getirir. Davut Gürkan'a yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.
Yeni Başkan Davut Gürkan, görevi devraldığı Ayhan Salman'a günün anlam ve önemine binaen bir plaket ve çiçek hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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