İl Sağlık Müdürü aşı için gönüllü oldu

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Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sinovac firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid19) aşısı için gönüllü oldu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının 3. faz uygulamasına gönüllü oldu" ifadelerini kullandı.

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