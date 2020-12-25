Bursaspor sevdalısına Dündar’dan jest

Şehrin takımına sahip çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal medya üzerinden mahalleleri için Bursaspor bayrağı talep eden İlker Yılmaz’ın talebini geri çevirmedi.

Yakaladığı başarılı grafikle emin adımlarla ilerleyen takıma moral vermek adına ilçedeki cadde, sokak ve kültür merkezlerini yeşil beyaz bayraklara bürüyen Osmangazi Belediyesi, son olarak Bursaspor sevdalısı İlker Yılmaz’ın arzusunu yerine getirdi. Sosyal medya üzerinden Başkan Dündar’a ulaşan Yılmaz, mahalleleri için Bursaspor bayrağı talep etti. Dündar’ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Atıcılar Mahallesi’ne yeşil beyazlı takımın bayrağını astı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın jesti, taraftar ve vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Son haftalarda aldığı sonuçlarla göğüs kabartan Bursaspor’a inançlarının sonsuz olduğu belirten Dündar, “İlker kardeşim, sosyal medya üzerinden bana ulaşarak mahalleleri için bayrak talep etti. Bizler de, en hızlı şekilde bayrağını yola çıkararak kardeşimizin isteğini yerine getirdik. Her zaman, her yerde Bursaspor’umuzun yanında olacağız” dedi.

Bayrağına kavuşmanın sevincini yaşayan İlker Yılmaz ise Başkan Mustafa Dündar’a yürekten teşekkür etti.

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