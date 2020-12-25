İnegöl Belediyespor - Arhavi Voleybol: 3-0

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA)SALON: İnegöl
HAKEMLER: Ali İhsan Gözü, Serap Kula
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Berkun Üstündağ, Bahov, Ahmet Arslan, Nikola, Todor, Bertuğ Öndeş, (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Can Büyükgöz, Abdulsamet Sineren, Ahmet Emre Çetinkaya, Mehmet Almaz, Emirhan Ulutaş)
ARHAVİ VOLEYBOL: Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Seymen Şenyüzlü, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)
SETLER: 25-20, 25-23, 25-16
SÜRE: 70 dakika (21, 26, 23)AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, 19'uncu hafta erteleme maçında İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Arhavi Voleybol´u 3-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-12-25 17:57:55
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