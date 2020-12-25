Bursa basketbolunda Tomislav Zubcic krizi



Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi´nde iki Bursa temsilcisi Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ arasında Tomislav Zubcic krizi yaşandı.

Hırvat uzun forvet Tomislav Zubcic için transfer girişiminde bulunan Frutti Extra Bursaspor, oyuncunun Türkiye Basketbol Federasyonu´nun resmi internet sitesindeki TOFAŞ Basketbol Takımı´nın kadrosuna dahil edilmesi üzerine, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Frutti Extra Bursaspor paylaşımında, Tomislav Zubcic´in bulunduğu görseli de paylaşarak, "Yeni transferinizi açıklamadınız, sosyal medya hesabınızda bi sorun olmasın? Şehrimizin takımı olarak yardımcı olmak isteriz. Yeni transferiniz hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Tomislav Zubcic´i kadrosuna kattığını duyuran TOFAŞ Spor Kulübü ise konuya ilişkin açıklama yayımladı. TOFAŞ Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "TOFAŞ Spor Kulübü olarak, 1974´ten bu yana çalışmalarımızı oluşturduğumuz altyapı odaklı model ile ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek bir kulüp vizyonuyla sürdürmekteyiz. Kulübümüz, sporun temelinde var olan centilmenlik esası ile doğru ve saygılı iletişime her zaman önem vermiştir. Bu paralelde; TOFAŞ Basketbol A Takımı´mızın yeni üyesi Tomislav Zubcic´in takımımıza transfer sürecinde ortaya atılan spekülasyonlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İlgili transfer sürecinde her zaman olduğu gibi basketbolun etik değerleri çerçevesinde hareket eden kulübümüz, Tomislav Zubcic´i ilk olarak oyuncunun menajeri Tolga Tuğsavul´ın önerisiyle 12 Aralık 2020 tarihinde teknik ekibimiz tarafından gündemine almıştır. Teknik ekibimiz, yapmış olduğu çalışma sonunda oyuncuyu ancak deneme sürecinde (Try-out) görerek değerlendirebileceklerini ifade etmişlerdir. Oyuncunun menajerine, teknik ekibimizin bu isteği belirtilmiş ve cevap beklenmiştir. Takip eden günde, oyuncunun menajeri Zubcic´in deneme sürecini kabul ettiğini kulübümüze bildirmiştir.

Menajerinden alınan olumlu yönlendirme ile Tomislav Zubcic´in deneme süreci, 21 Aralık Pazartesi gününden itibaren başlatılmış ve oyuncu, takım antrenmanlarına alınmıştır. Takibinde teknik ekibimizin 24 Aralık Perşembe akşamı, oyuncunun deneme sürecine ait verdiği rapor doğrultusunda Tomislav Zubcic´in kontratı devreye girmiş ve 25 Aralık Cuma (bugün) günü lisansı çıkartılmıştır. Kulübümüz, `Basketbol kenti Bursa´ vizyonuyla kente ve ülke basketboluna değer katmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-12-25 19:09:43



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